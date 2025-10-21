Ja Morant OK, Ty Jerome KO !

Petit ascenseur émotionnel cette nuit pour les fans de Memphis. Après l'entraînement de lundi, le coach des Grizzlies Tuomas Iisalo a en effet confirmé que Ja Morant devrait bel et bien être de la partie demain soir pour le premier match de la saison régulière face à New Orleans. Malheureusement, dans la foulée, la franchise du Tennessee a calmé l'euphorie générale en annonçant la durée de l'indisponibilité de Ty Jerome, touché au mollet : quatre semaines minimum !

Le retour du meneur All-Star, victime d'une entorse de la cheville le 5 octobre après seulement trois entraînements, est déjà une très bonne nouvelle pour Memphis, qui a souffert depuis la reprise à cause des blessures de joueurs cadres, comme Ja Morant donc, mais aussi Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke ou encore Zach Edey et enfin Scotty Pippen Jr. et Ty Jerome, touché lors du dernier match de présaison.

“Ja progresse très bien. Son retour est attendu pour la soirée d'ouverture, a simplement lâché le coach des Grizzlies, qui attend à présent que le reste de l'équipe se mette au diapason de son meneur. “On a essayé de préparer les autres gars, sur ce à quoi ils doivent s'attendre, à quels spots on veut le trouver sur le terrain, quels sont les principes de jeu qu'on utilise avec les différentes nuances qui s'appliquent, et la façon dont les joueurs doivent évoluer autour de ça”.

L'annonce du forfait de Ty Jerome pour au moins quatre semaines a rapidement refroidi l'enthousiasme ambiant. Sa blessure au mollet survenue le 17 octobre face à Miami est plus sévère que prévue, et son cas ne sera pas réévalué par le staff médical avant quatre semaines ! La déception est à la hauteur de l'attente et de l'enthousiasme généré par la venue du remplaçant de Desmond Bane, qui avait fait sensation avec Cleveland la saison passée, la meilleure de sa carrière (12.5 points à 43.9 % d'adresse à 3-points, 3.4 passes décisives par match).

Elle complique aussi la donne pour Tuomas Iisalo, notamment après le forfait pour au moins trois mois de Scotty Pippen Jr.