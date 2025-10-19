Scotty Pippen Jr. rejoint à son tour l’infirmerie des Grizzlies…

Pour ceux qui espéraient que la poisse avait enfin quitté Memphis, il est clair que ce n'est pas du tout le cas. Car tandis que Zach Edey et Brandon Clarke sont déjà forfaits pour le début de saison, et que Ja Morant et Ty Jerome restent incertains, Scotty Pippen Jr. vient à son tour grossir la liste des blessés du Tennessee !

Le meneur de (presque) 25 ans a dû être opéré du gros orteil, une intervention qui le tiendra éloigné des parquets pendant au moins 12 semaines, soit un retour espéré autour de mi-janvier… dans le meilleur des cas.

Victime d’une sésamoïdite, une inflammation des petits os situés sous le gros orteil, il traînait sans doute cette douleur depuis quelque temps. Si le repos suffit parfois à régler le problème, le joueur a dû se résoudre à une opération visant à retirer les os responsables de l’inflammation, impliquant une convalescence longue et délicate.

Selon les études médicales, les athlètes opérés de cette pathologie mettent en moyenne quatre mois et demi à retrouver la compétition, ce qui repousserait un retour à la mi-mars pour le fils de Scottie Pippen.

Une nouvelle tuile pour le jeune meneur, précieux dans la rotation de Memphis ces deux dernières saisons, mais aussi pour une franchise déjà frappée par une cascade de blessures avant même le coup d’envoi de la saison NBA.

Scotty Pippen, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 79 21 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 2.6 1.3 1.7 0.4 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.