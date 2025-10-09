Desmond Bane, le « vétéran » de 27 ans

C'est l'un des plus gros coups de l'intersaison : la venue de Desmond Bane au Magic. Très ambitieux, Orlando a frappé de manière chirurgicale pour récupérer l'arrière des Grizzlies, tout proche d'être All-Star si son équipe n'avait pas connu tant de malheurs depuis deux ans. Le voilà donc au Magic où il est considéré comme un vrai joueur d'expérience, alors qu'il n'a que 27 ans !

« Il n'est pas si âgé. Il est encore jeune, mais il a déjà beaucoup d’expérience… Il a connu plusieurs parcours en playoffs et joué dans de grandes équipes. Donc, il possède une vraie expérience et il a été un excellent joueur tout au long de sa carrière. Tu as besoin d’un gars comme ça, capable de prendre la parole, de responsabiliser les autres — et de me responsabiliser moi aussi » estime Paolo Banchero. « On a besoin de gars comme lui, sur qui compter chaque soir, d'un compétiteur et d'un chien. C’est ce genre de joueurs qui font gagner des titres. »

Pour l'intéressé, c'est le profil très jeune du groupe (24.4 ans de moyenne) qui fait qu'on le considère comme un « ancien ». « Je suis encore jeune en NBA, mais c’est une jeune équipe ici, et elle cherche une voix, quelqu’un pour la guider et la pousser », analyse-t-il. « J’ai ce type de qualités, et je sens ce respect. (…) Peut-être que j’ai un peu trop parlé au début, j’ai dû lever le pied. Mais je serai toujours moi-même, peu importe où je vais. »

Un goût d'inachevé avec Memphis

Pour son coach, Jamahl Mosley, sa recrue est aussi intéressante sur qu'en dehors du terrain. Aussi expérimenté et doué soit-il, Desmond Bane est aussi quelqu'un d'équilibré sur le plan personnel, et c'est important lorsqu'on arrive comme un leader de vestiaire.

« Tous ceux qui ont parlé de lui ont dit qu'il avait une grande personnalité, que c'était quelqu'un d'attaché à la famille, un leader, un joueur dur », explique l'entraîneur du Magic. « Il apporte toutes ces choses, tous ces impondérables. Il en parle, il prouve qu'il est comme ça. Ma consigne, c’est juste : sois toi-même. Et sur le terrain : espace le jeu, prends les bons tirs, prends des décisions rapidement et défends fort. Car c'est ce qu'on fait ici. »

Un état d'esprit qu'il a bien connu aux Grizzlies avec lesquels il garde un goût d'inachevé. « J’ai l’impression qu’on n’a jamais vraiment eu la chance de voir ce que ça donnerait sur une saison complète avec notre noyau au complet et tout le monde en bonne santé », regrette Desmond Bane. « Mais tu ne peux pas attendre éternellement. Dans ce métier, tu n’as que quelques années pour accomplir quelque chose. » Et il espère donc que ce sera au Magic.