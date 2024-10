Le slogan de Steve Kerr : jouer moins pour s’entraîner plus

Il n’y a pas que chez les jeunes que les coaches demandent à moins jouer pour profiter de davantage de séances d’entraînement. Même en NBA, le débat est sur la table, et vendredi, c’est Steve Kerr qui a exprimé son point de vue sur la calendrier et l’arrivée du In-Season Tournament. Succès populaire, la NBA Cup n’a pas réglé les problèmes de repos réclamé par les joueurs et leurs coaches. Au contraire…

« J’aime le travail de la ligue… mais il y a aussi l’inconvénient du match supplémentaire. J’ai l’impression que le déplacement supplémentaire a été pénalisant pour les Lakers et les Pacers et je ne sais pas si cela peut être corrigé », estime Steve Kerr, en faisant référence au Final Four du premier tournoi, disputé à Las Vegas. « Mais j’aime beaucoup le progrès et l’idée d’un tournoi pendant la saison. Je suis pour l’expérimentation. Et je suis également favorable à une saison de 75 matches, mais ils ne le feront jamais ».

La qualité du jeu en serait améliorée

Steve Kerr n’est pas le premier à militer pour un passage de 82 à 75 rencontres, et au-delà de la question du repos des joueurs, et donc de la fatigue, il évoque la « qualité du produit ». « Ce qui me préoccupe, c’est que nous jouons quasiment un match tous les deux jours à cause de la configuration de la saison. Même si c’est bien que les joueurs ne soient pas obligés de jouer en back-to-back, ils n’ont pratiquement pas le temps de s’entraîner et je pense que la qualité du jeu s’en ressent en raison du manque de temps passé à l’entraînement. »

Et Steve Kerr de trouver la situation presque paradoxale par rapport à l’époque où certaines équipes jouaient jusqu’à quatre matches en cinq jours. « Ironie de l’histoire, on s’entraînait davantage après cette période de quatre matches en cinq jours, car on profitait de plusieurs jours de repos, avec trois bonnes journées d’entraînement. Aujourd’hui, avec un match tous les deux jours, la journée sans jouer est une journée de repos… J’aime ce que fait la NBA, mais personne ne m’écoute quand je suggère une saison plus courte » conclut-il ainsi.