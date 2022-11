Steve Kerr relance le débat d’une saison régulière raccourcie

Steve Kerr est vraiment désolé pour les fans des Pelicans, mais aussi les téléspectateurs. La nuit dernière, pour le deuxième soir d’un back-to-back, il a estimé qu’il n’avait pas d’autres choix que de mettre ses quatre All-Stars au repos : Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green.

« À l’issue d’un « road trip » aussi brutal, il faut clairement penser sur le long terme » a confié le coach des Warriors. « J’ai deux joueurs qui ne vont probablement pas jouer beaucoup de back-to-backs, s’il y en a, et puis deux autres qui sont vraiment blessés en ce moment. Je m’excuse auprès de tous les fans qui espéraient voir ces joueurs-là et qui ne les verront pas, mais nous essayons simplement de garder en tête le principal objectif. »

« Bonne chance pour que l’idée passe… »

Steve Kerr l’assure : il aimerait que ses joueurs soient sur le parquet chaque soir, mais c’est aujourd’hui impossible avec une saison de 82 matches étalés sur six mois.

« La ligue essaie d’y remédier en assouplissant un peu le calendrier. J’ai ça en tête tout le temps : les gens dépensent de l’argent pour voir une équipe, et puis quelqu’un ne joue pas ? Ce n’est pas quelque chose que j’ignore. Je sais que ça fait mal. Au fil des ans, nous avons eu de nombreuses discussions avec des fans qui se sont trouvés dans cette situation. Mais, au final, la santé du joueur est le facteur n°1 du succès de notre équipe et même de la satisfaction de nos fans à long terme, car nous voulons garder les gars en bonne santé tout au long de la saison. »

Au final, que souhaiterait-il comme calendrier pour aligner ses joueurs tous les soirs ? « Idéalement, une saison à 65 matches, et tout le monde jouera chaque soir. Mais bonne chance pour que l’idée passe… Peut-être 70 ».

La NBA a en effet déjà rejeté l’idée d’une saison raccourcie, tout simplement pour des raisons financières puisque les joueurs sont payés sur la base d’une saison à 82 matches, et les contrats TV et les revenus liés à la billetterie sont basés sur 1 230 rencontres par an.