Les Warriors mettent leurs stars au repos !

Est-ce que les Warriors vont perdre un 5e match de suite ? En back-to-back, les champions NBA 2022 se déplacent ce soir à la Nouvelle-Orléans, et la direction a choisi de mettre au repos tous les All-Stars de l’équipe ! Pour éviter de se faire taper sur les doigts par la NBA, le staff médical a donné les raisons « officielles » des quatre forfaits du soir : Steph Curry (coude), Andrew Wiggins (pied), Draymond Green (gestion de blessure) et Klay Thompson (gestion de blessure).

Voilà qui va permettre à Steve Kerr de responsabiliser des joueurs, et on pense évidemment à Jonathan Kuminga. L’intéressé devrait débuter au poste 4 aux côtés de Kevon Looney. A leurs côtés, on devrait retrouver Jordan Poole, Ty Jerome et Moses Moody. JaMychal Green et James Wiseman sortiront d’un banc très maigre.

Aux Pelicans de ne pas tomber dans le piège d’une soirée trop facile. Quant aux quatre All-Stars, ils vont pouvoir se reposer jusqu’à lundi, avec le retour du Chase Center pour affronter les Kings.