Pour remplacer Bradley Beal, les Clippers demandent une enveloppe à la NBA

Il y a dix jours, on apprenait que la saison de Bradley Beal était d’ores et déjà terminée, à cause de sa fracture de la hanche. Un coup dur pour le joueur, qui souhaitait se relancer après son passage raté aux Suns, mais également pour les Clippers, qui en avaient fait leur titulaire à l’arrière (8.2 points de moyenne).

Par conséquent, et pour compenser cette blessure, Jake Fischer rapporte que la franchise californienne a demandé à la NBA de lui accorder une enveloppe de recrutement. Cette « Disabled Player Exception » ne pourra pas excéder 2.7 millions de dollars, soit la moitié du salaire de Bradley Beal.

Entre les pépins physiques de Kawhi Leonard, la blessure de Derrick Jones Jr. et donc le forfait pour toute la saison de Bradley Beal, les Clippers pourraient utiliser leur enveloppe pour se renforcer sur les postes extérieurs. Encore faut-il que la ligue la valide, même si ça ne devrait être qu’une formalité.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : quand une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de lui accorder une enveloppe financière pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé et de proposer un contrat à son remplaçant, pour un montant égal à 50% du salaire du blessé. Avec l’enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par l’exception ne peut excéder un an et on ne peut acquérir qu’un joueur avec cette enveloppe.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.