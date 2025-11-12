NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
CHA
MIL1:00
DET
CHI1:00
NYK
ORL1:00
BOS
MEM1:30
MIA
CLE1:30
HOU
WAS2:00
NOR
POR2:00
SAS
GSW2:00
DAL
PHO2:30
OKC
LAL3:30
SAC
ATL4:00
LAC
DEN4:30
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La saison de Bradley Beal est déjà terminée…

Publié le 12/11/2025 à 21:04 Twitter Facebook

Bradley Beal va être opéré d'une fracture de la hanche : sa saison s’arrête donc après six matchs. Une tuile de plus pour l’arrière, qui avait rejoint les Clippers pour se relancer après l'échec aux Suns.

Bradley BealSix matchs. C'est le nombre de rencontres que va disputer Bradley Beal cette saison avec les Clippers puisqu'ESPN indique que l'arrière de 32 ans va subir une opération de la hanche, et qu'il ne rejouera pas de la campagne !

« Nous avons rencontré de nombreux médecins et spécialistes à travers le pays en collaboration avec l'ensemble du staff médical des Clippers au cours des derniers jours, et nous sommes arrivés à la conclusion unanime que cette opération permettra à Brad de se rétablir complètement » indique son agent, Mark Bartelstein.

Le coup est rude pour l'ancien des Wizards, qui avait négocié son « buyout » chez les Suns afin de rejoindre Los Angeles, où il espérait bien rebondir après deux dernières campagnes très décevantes dans l'Arizona…

Pour les Clippers aussi, c'est un problème de plus, alors que Kawhi Leonard soigne actuellement un problème à la cheville et que l'équipe reste sur cinq défaites consécutives. Un peu comme les Warriors, les joueurs de Tyronn Lue semblent d'ailleurs déjà épuisés, et ils ont bien du mal à suivre le rythme de leurs adversaires.

Sans compter que les Clippers ne peuvent même pas « tanker » car leur premier tour de Draft 2026 ira au Thunder, dans le cadre de l'échange entre Paul George et Shai Gilgeous-Alexander. Et il n'est pas protégé.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9
2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1
2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3
2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4
2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1
2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6
2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6
2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5
2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3
2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2
2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2
2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2
2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0
2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes