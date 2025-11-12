Quelque chose ne tourne pas rond aux Warriors…

Deux victoires pour cinq défaites. C'est le bilan en cours des Warriors qui se retrouvent ce jeudi matin avec un bilan tout juste équilibré (6v-6d), et ce soir, ils pourraient basculer dans le négatif puisqu'ils se rendent à San Antonio pour défier Victor Wembanyama et sa bande. Cette nuit, alors même que Stephen Curry était de retour, ils ont pris une leçon de basket à Oklahoma City, au point de compter jusqu'à 36 points de retard !

« Tout le monde était engagé à gagner, et à le faire par tous les moyens possibles, » rappelle Draymond Green sur l'ambiance l'an passé, après l'arrivée de Jimmy Butler. « Et en ce moment, ce n’est pas l’impression que ça donne. »

En clair, au-delà de la partie technique, les Warriors n'ont plus cette attitude de la deuxième partie de la dernière saison et c'est ce qui est le plus inquiétant. Surtout qu'il reste 70 matches à jouer…

« Je pense que Draymond a en partie raison, » enchaîne Jimmy Butler. « On doit simplement revenir à l’idée de faire le nécessaire pour gagner. Tout le monde va devoir faire des sacrifices. Je ne peux pas dire quel sera ce sacrifice pour chacun, car il peut être différent pour chaque joueur, chaque soir. Mais on doit en revenir à la victoire — c’est la chose principale, la seule chose. C’est à nous, collectivement, en tant que groupe, de comprendre ce qu’il faut faire pour gagner. »

Les Warriors ne tiennent pas le rythme

Aux oubliettes cette première semaine qui leur avait permis de dominer les Lakers et les Nuggets pour afficher un bilan de 4 victoires pour 1 défaite. Pour Steve Kerr, quelque chose s'est cassée dès la deuxième semaine !

« Je sentais que nous n’étions pas dans un bon état d’esprit en revenant d’Indiana et de Milwaukee, » partage le coach des Warriors. « On sent simplement que les choses ne tournent pas rond. On a eu quelques victoires [contre Phoenix et Indiana], mais on ne joue pas bien, et on ne joue plus bien depuis la deuxième semaine de la saison. »

Dans une NBA athlétique et rapide, les Warriors font leur âge, incapables de suivre le rythme des champions NBA. Et pourtant il y a des jeunes dans l'effectif, mais il n'y a pas cette gnaque, ni cette envie de se dépasser.

« Il faut se battre pour s’en sortir, » prévient Draymond Green. « Chaque fois que tu traverses une mauvaise passe dans cette ligue, ce n’est jamais facile, jamais joli. Il faut se battre, s'accrocher et s'arracher pour sortir du trou. Et pour l’instant, ce n’est pas l’identité de cette équipe. »

Un refrain plusieurs fois entendu la saison passée, à la même période…