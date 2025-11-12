Le Thunder fait joujou avec les Warriors

Treize points du duo Shai Gilgeous-Alexander – Chet Holmgren (23 points, 11 rebonds) lancent le Thunder. Les hommes de Mark Daigneault profitent des quatre pertes de balle de Golden State pour prendre le contrôle du match (21-14). Les Warriors répondent cependant de la même manière. Ils interceptent trois ballons et Jimmy Butler (12 points) lance un 9-0 qui leur donne l'avantage (23-21). OKC termine toutefois fort le premier quart-temps et dans le sillage d'Ajay Mitchell (17 points), ils infligent un 13-2 à leur adversaire (34-25).

Un 3-points de Moses Moody (10 points) limite momentanément la casse mais le rouleau-compresseur du Thunder reprend son chantier. Un stop défensif se transforme en 3-points dans le corner pour Alex Caruso. Deux autres stops donnent deux points à Chet Holmgren et un tir primé pour Ousmane Dieng, forçant Steve Kerr à prendre un temps-mort (44-28).

Le Thunder enfonce le clou

Deux 3-points de Will Richard (9 points) ne changent pas la donne. Entre leurs erreurs défensives de Golden State et la pression défensive du Thunder, l'écart continue de prendre de l'ampleur. À l'image d'un Stephen Curry muselé et sans rythme, c'est toute l'attaque des Warriors qui est à la peine. En face, les coéquipiers de SGA font ce qu'ils veulent et un dunk de Chet Holmgren leur donne 23 points d'avance (63-40).

La deuxième mi-temps démarre avec les quatrième et cinquième fautes de Stephen Curry (11 points, 4/13 aux tirs) et la quatrième de Draymond Green. Malgré tout, un sursaut de Jimmy Butler permet à Golden State de revenir à -16 (72-56). Les champions en titre répondent cependant en patron. Leur défense hausse le ton alors que Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et Isaiah Joe (18 points) passent un 22-6 aux Warriors pour prendre 33 points d'avance (95-62) !

Jaylin Williams (12 points, 6 rebonds, 5 passes) et Ajay Mitchell se mettent au diapason et avec un match dans 24 heures contre Wemby et les Spurs, Steve Kerr hisse tôt et haut le drapeau blanc. Le Thunder reste invaincu à domicile, les Warriors enchainent une sixième défaite de suite à l'extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La meilleure défense de la ligue accroche les Warriors à son tableau de chasse. Stephen Curry limité à 11 points et 4/13 aux tirs, Jimmy Butler à seulement trois tirs, Jonathan Kuminga avec cinq pertes de balle… La défense du Thunder a de nouveau livré une performance de haute volée cette nuit. Les hommes de Mark Daigneault ont mis les Warriors sous l'éteignoir, en particulier lors des deuxième et troisième quart temps, remportés 73-47. Les Dubs n'ont jamais trouvé leur rythme, ont pris moins de tirs à 3-points que d'habitude, se sont fait dominer dans la raquette, et ont perdu un total de 21 ballons.

– Shai Gilgeous-Alexander en roue libre. En seulement 28 minutes de jeu, le MVP de la dernière saison a compilé 28 points et 12 passes décisives pour enregistrer son deuxième double-double de la saison. Que ce soit Jonathan Kuminga, Moses Moody ou Gary Payton II, aucun Warrior n'a réussi à ralentir ou même rendre la vie de SGA difficile. C'est son 84e match de suite avec au moins 20 points marqués.

– Ousmane Dieng discret. De retour dans la rotation du Thunder avec les absences de Lu Dort et Aaron Wiggins, le Français a eu droit à huit minutes de temps de jeu en deuxième quart-temps, ainsi que tout le quatrième quart-temps qui s'est transformé en “garbage time”. Il finit avec 5 points à 1/5 aux tirs et 1 rebond. S'il s'est montré plus agressif en fin de match, il passe beaucoup de son temps dans les corners sans beaucoup toucher la balle.

