Vers un « sign-and-trade » de Zach LaVine ?

Chez les Kings, il n’y a pas que Domantas Sabonis qui devrait rapidement plier bagage, puisque The Athletic révèle que Zach LaVine est plus proche d’en partir que d’y rester.

Reste à savoir sous quelle forme pourrait se concrétiser son départ. Notamment parce que l’arrière dispose d’une « player option » à 49 millions de dollars pour la saison prochaine et qu’il devra se décider avant le 29 juin. En l’état, tout porte à croire que ses agents et lui ne la refuseront pas, car on l’imagine mal obtenir davantage ailleurs.

Un « sign-and-trade » pourrait néanmoins voir le jour et les dirigeants de Sacramento auraient même autorisé Zach LaVine et son camp à étudier les options. Dans ce scénario, le joueur pourrait alors décliner sa « player option » puis re-signer pour moins de 49 millions de dollars par an, afin d’être échangé dans la foulée.

De quoi attirer davantage d’équipes, potentiellement effrayées par son gros salaire et qui préféreraient ne pas lâcher une trop grosse contrepartie pour le faire venir à un an de sa fin de contrat. D’autant que le double All-Star sort d’une saison en-dessous de ses standards habituels (19.2 points, 2.8 rebonds et 2.3 passes à 39% à 3-points).

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Sign-and-trade : opération qui consiste à re-signer un de ses « free agents » pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans la moindre compensation.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.