Bradley Beal sur les tablettes du Heat

Bradley Beal est devenu free agent lundi alors qu’il n’a joué que six matchs la saison dernière, victime d’une fracture de la hanche. Lors de ses passages sur le terrain, Bradley Beal n’a pas convaincu au point d’afficher que 8.2 points de moyenne à moins de 40% de réussite au tir, son plus bas total en carrière.

Dans ces conditions, difficile pour le joueur de 33 ans de demander autre chose qu’un salaire minimum, et il y a peut-être une bonne affaire à effectuer pour un candidat au titre.

Selon Brett Siegel, Bradley Beal serait ainsi sur les tablettes du Heat. S’il ne connaît pas de nouveau pépin physique, l’arrière serait une option intéressante pour le «backcourt» floridien qui a déjà perdu Tyler Herro dans le transfert de Giannis Antetokounmpo et qui pourrait aussi perdre Norman Powell.

Les Bulls seraient sur le dossier et un départ de l’ancien joueur des Clippers s’effectuerait via un «sign-and-trade», selon les récentes rumeurs.

Avec des lignes extérieures démunies, Bradley Beal pourrait être le joueur choisi par le «front office» floridien pour épauler Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, et ainsi apporter du shoot extérieur et de la création pour leur libérer de l’espace.

Quoi qu’il en soit, Miami risque d’animer les prochaines semaines puisque les finalistes NBA 2023 seraient aussi intéressés par Anfernee Simons, Khris Middleton et Tim Hardaway Jr. En outre, Ben Simmons souhaite revenir en NBA après une saison blanche et espère signer du côté de South Beach.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.