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Prêt à revenir en NBA, Ben Simmons se verrait bien au Heat

Publié le 30/06/2026 à 7:45 Twitter Facebook

NBA – Après une année loin des terrains, Ben Simmons assure qu’il s’entraîne pour revenir en NBA.

Ben Simmons

Après une saison loin des parquets, à s’essayer à la pêche de compétition, Ben Simmons prépare son retour. L’ancien numéro 1 de la Draft 2016 s’entraîne intensivement avec l’objectif de convaincre une franchise NBA de lui offrir une nouvelle chance.

Dans un entretien accordé à Men’s Health, l’Australien explique avoir volontairement pris du recul afin de se reconstruire, physiquement comme mentalement. « J’avais besoin de m’éloigner et de me retrouver », confie-t-il. « Mon objectif est de devenir aussi fort que possible, de retourner sur le terrain et de montrer qu’une équipe peut avoir besoin de ce que j’apporte. Je ne sais simplement pas encore où. »

À bientôt 30 ans, Ben Simmons assure avoir échangé avec plusieurs entraîneurs, convaincus qu’il peut encore avoir un rôle en NBA s’il retrouve l’intégralité de ses moyens physiques. Parmi les destinations qui l’attirent, deux franchises reviennent naturellement.

Un break nécessaire

« Peut-être que je retournerai à Philadelphie. Miami me plairait aussi. Et ce n’est pas seulement parce que c’est Miami. J’apprécie Erik Spoelstra, j’aime le Heat, leur organisation et leur culture » explique-t-il.

Triple All-Star et Rookie de l’année en 2018, Simmons n’a jamais retrouvé son meilleur niveau après ses problèmes de dos et son long bras de fer avec Philadelphie en 2021-22, soldé par son transfert à Brooklyn. Son dernier passage, chez les Clippers lors de la saison 2024-25, s’est soldé par des moyennes de 2,9 points, 3,8 rebonds et 3,1 passes en 18 rencontres.

Malgré les blessures et les critiques qui ont jalonné sa carrière ces dernières années, l’ancien meneur des Sixers assure que son envie de jouer est intacte. « Personne ne me force à revenir. La question n’a jamais été de savoir si j’aimais le basket. C’est dans mon ADN. Mais parfois, on finit par se lasser de tout ce qui gravite autour. »

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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