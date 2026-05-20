Ben Simmons devient champion… de pêche

Des nouvelles de Ben Simmons, que l’on avait laissé en décembre sur un investissement inattendu dans le monde de la pêche. L’ancien joueur des Sixers était alors devenu l’actionnaire majoritaire des South Florida Sails, une équipe avec laquelle il vient tout juste de remporter un titre : le « SFC Walker’s Cay Open Championship 2026 ».

Un tournoi organisé sur trois jours aux Bahamas, et réputé sur le circuit de la pêche sportive compétitive, plus communément appelée Sport Fishing Championship. Une discipline que le premier choix de la Draft 2016 considérait, il y a quelques mois, comme « la nouvelle Formule 1 de la pêche, le nouveau LIV Golf de la pêche ».

Il expliquait aussi le principe aux non-initiés : « C’est le premier vrai championnat compétitif de pêche sportive. C’est une ligue composée de 16 équipes, en pleine croissance et en pleine expansion. On va concourir dans différents tournois et un champion sera couronné à la fin. C’est un système de points et on pêche le marlin blanc, le marlin bleu, le voilier et le marlin rayé. Chaque espèce de poisson possède son propre barème de points. »

Une pause au grand air bienvenue

Au moment de son investissement, Ben Simmons évoquait également son amour pour cet univers, qu’il a découvert plus jeune lorsqu’il vivait encore en Australie.

« C’est un sport très niche et, quand on ne le connaît pas, on ne s’en rend pas compte. Mais quand on le découvre, qu’on sort en mer et qu’on voit ce dont il s’agit, on est un peu émerveillé par ce sport », décrivait l’ancien All-Star. « La technique, c’est quelque chose qui m’a toujours attiré dans la pêche sportive. Il y a énormément de choses que les gens ne comprennent pas. Ces gars-là pêchent sur des bateaux qui valent des millions de dollars et ils restent en mer pendant des jours entiers. C’est éprouvant et exigeant, parfois ingrat même, mais aussi très amusant. C’est un univers qu’il faut vivre et découvrir, pour vraiment comprendre ce dont il est question. »

En attendant une éventuelle reprise de sa carrière de basketteur, en NBA ou ailleurs, Ben Simmons s’épanouit donc au grand air. Et c’est sans doute exactement ce dont il avait besoin mentalement, après avoir touché le fond ces dernières années, entre les blessures et les critiques.