Ben Simmons pense-t-il à la retraite ?

Durant l'été, plusieurs franchises auraient montré de l’intérêt pour Ben Simmons, qui n'a toujours pas trouvé une nouvelle équipe pour la saison à venir. Sacramento et Phoenix ont été évoqués, mais aussi New York.

Ce qui est confirmé par le New York Post. Les Knicks ont toujours à l'esprit de signer le meneur de jeu pour la dernière place de leur effectif. Mais si la situation n'avance pas, nos confrères annoncent que c'est aussi parce que le joueur n'est pas encore certain de vouloir continuer sa carrière…

Ben Simmons réfléchirait donc à prendre sa retraite, à seulement 29 ans et après plusieurs saisons pénibles à Brooklyn et Los Angeles, où il ne fut que l'ombre – sur le parquet et dans les chiffres – du joueur prometteur et complet aperçu à Philadelphie entre 2017 et 2021.

Mais les blessures ont eu raison du talent de l'ancien premier choix de la Draft, avec seulement 108 matches joués depuis 2021. La saison passée, en sortie de banc avec les Clippers, il n'avait tourné qu'à 2.9 points, 3.8 rebonds et 3.1 passes en 16 minutes, après avoir commencé la saison avec les Nets (6.2 points, 6.9 passes, 5.2 rebonds).

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * All Teams 51 22 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0 2024-25 * BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * LAC 18 16 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 1.4 0.7 0.8 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.