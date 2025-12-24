Sa carrière NBA sur pause, Ben Simmons se lance… dans la pêche

L’année 2026 sera celle des dix ans de l’arrivée de Ben Simmons en NBA. À ce jour, il se trouve pourtant libre de tout contrat et, malgré un intérêt des Knicks, des Suns et des Kings, il n’a signé nulle part cet été. Des rumeurs de retraite anticipée ont même fait leur apparition durant l’intersaison.

Néanmoins, le triple All-Star et Rookie de l’année 2018 ne reste pas inactif, puisque l’on apprend via Andscape qu’il est devenu actionnaire majoritaire des South Florida Sails. Une équipe professionnelle de pêche compétitive !

« Je vois un peu ça comme la nouvelle Formule 1 de la pêche, le nouveau LIV Golf de la pêche » lance-t-il carrément. « C’est le premier vrai championnat compétitif de pêche sportive. C’est une ligue composée de 16 équipes, en pleine croissance et en pleine expansion. Donc, on va aller concourir dans différents tournois et un champion sera couronné à la fin. C’est un système de points et on pêche le marlin blanc, le marlin bleu, le voilier et le marlin rayé. Chaque espèce de poisson possède son propre barème de points. »

À écouter Ben Simmons, on a parfois l’impression que la NBA est vraiment loin derrière lui et qu’il a découvert un univers qui lui correspond parfaitement, à ce stade de sa vie.

« C’est un sport très niche et, quand on ne le connaît pas, on se rend pas compte de la chose. Mais quand on le découvre, qu’on sort en mer et qu’on voit ce dont il s’agit, on est un peu émerveillé par ce qu’est vraiment ce sport » décrit-il. « La technique, c’est quelque chose qui m’a toujours attiré dans la pêche sportive. Il y a énormément de choses que les gens ne comprennent pas. Ces gars-là pêchent sur des bateaux qui valent des millions de dollars et ils restent en mer pendant des jours entiers. C’est donc éprouvant et exigeant, parfois ingrat même, mais aussi très amusant. C’est un univers qu’il faut vivre et découvrir, pour vraiment comprendre ce dont il est question. »

Retrouver la forme, puis la NBA

Pour autant, Ben Simmons assure aussi ne pas avoir tiré un trait sur la NBA, à 29 ans passés et après deux expériences ratées à Brooklyn puis Los Angeles depuis son départ de Philadelphie. D’autant qu’il est revenu auprès de Rich Paul (Klutch Sports), deux ans et demi après l’avoir quitté.

« Je ne pense pas qu’il soit simplement question de retrouver une équipe » explique l’Australien. « Si je jouais actuellement, je pense que je m’intégrerais aisément dans la ligue, au regard de ce que je sais faire, mais je veux surtout pouvoir tout donner au jeu et je ne vois donc pas l’intérêt de prendre une place dans un effectif juste pour être là. Je trouve ça un peu égoïste et il y a des gars qui le font aujourd’hui. Mais c’est le business… »

Avec déjà plus de 200 millions de dollars amassés en carrière, Ben Simmons ne court clairement plus après l’argent et, pour lui, il est donc nécessaire de bien se sentir dans son corps avant de revenir à son premier amour : le basket.

« J’ai la chance de ne pas me retrouver dans une situation où je dois me battre pour avoir une place, mais je veux d’abord être à mon meilleur niveau, physiquement et dans le jeu, pour pouvoir rivaliser avec les autres. Sinon, ça ne ferait pas vraiment sens à mes yeux » ajoute l’intéressé, tandis qu’il continue de s’entraîner du côté de Los Angeles, avec la période du All-Star Weekend comme date de retour éventuelle.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * All Teams 51 22 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0 2024-25 * BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * LAC 18 16 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 1.4 0.7 0.8 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.