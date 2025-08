La dernière place aux Knicks pour Ben Simmons ou Landry Shamet ?

Maintenant qu'ils ont prolongé Mikal Bridges, avec un nouveau contrat de 150 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires, les Knicks peuvent se pencher sur le dernier dossier de leur effectif (car il reste aussi celui du bras droit de Mike Brown) : la dernière place disponible.

D'après SNY, il y a deux candidats. D'abord Ben Simmons, dont le nom circule à New York depuis plusieurs semaines. Les dirigeants seraient très intéressés par le meneur, bien qu'il ne soit plus à son meilleur niveau, ayant tourné à 5 points, 5.6 passes et 4.7 rebonds de moyenne la saison passée, entre Brooklyn et Los Angeles.

Le deuxième candidat, c'est Landry Shamet, qui a disputé une partie (il a signé en décembre 2024) de la saison passée sous les couleurs des Knicks, pour 5.7 points par match. Son temps de jeu fut plus modeste et moins régulier pendant les playoffs, mais le public du Madison Square Garden l'aime beaucoup.

Les spectateurs l'avaient salué face aux Pacers, fin mai et le joueur avait alors déclaré sa flamme à la ville.

« J’aime New York. J’aime ces fans. Je vois comment ils vivent les hauts et les bas avec nous. Donc c’est important pour moi. Je veux tout leur donner », avait-il dit après le Game 5 de la finale de conférence.