Mikal Bridges prolonge pour 150 millions de dollars à New York !

Il aurait pu tester le marché dans un an, mais Mikal Bridges a choisi de prolonger dès maintenant à New York. D'après ESPN, il a ainsi signé un nouveau contrat de 150 millions de dollars sur quatre ans avec la franchise qu'il a rejointe en 2024 et au sein de laquelle il côtoie les autres anciens de Villanova, Jalen Brunson et Josh Hart.

Par conséquent, au lieu d'être libre en 2026, l'ailier est lié aux Knicks jusqu'en 2030, même s'il bénéficie d'une « player option » pour la saison 2029/30 et d'un « trade kicker » synonyme de bonus financier en cas de transfert. Il ne pourra d'ailleurs pas être échangé dans les six prochains mois.

Surtout, comme Jalen Brunson il y a un an, Mikal Bridges a accepté de rempiler à New York sans toucher le maximum salarial, recevant 150 au lieu de 156 millions de dollars. Une faveur, déjà évoquée l'été dernier, qui permet à ses dirigeants de naviguer sous le fameux « second apron » afin de mieux construire dans les années à venir…

Arrivé chez les Knicks en provenance des Nets, le joueur qui fêtera bientôt ses 29 ans a livré une première saison irrégulière à « Big Apple » : 17.6 points, 3.7 passes et 3.2 rebonds (à 50% au tir, 35% à 3-points et 81% aux lancers-francs). Néanmoins, l'équipe est allée jusqu'en finale de conférence et l'infatigable Bridges s'est distingué avec plusieurs actions décisives en playoffs.

Pour Mikal Bridges comme pour New York (et désormais Mike Brown…), l'objectif sera donc de faire mieux en 2025/26, alors que la conférence Est s'annonce plus ouverte que jamais, entre les blessures de Jayson Tatum (Celtics) et Tyrese Haliburton (Pacers), ainsi que le départ de l'autre grand blessé Damian Lillard (Bucks).

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.