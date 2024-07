Jalen Brunson prolonge aux Knicks pour 156 millions de dollars !

Comme Boston, Denver ou Minnesota, New York a décidé de jouer la carte de la continuité et de verrouiller son effectif sur plusieurs saisons. Et après Julius Randle, Josh Hart ou encore OG Anunoby, c’est au tour de Jalen Brunson de prolonger. Comme annoncé en début de semaine, The Athletic confirme qu’il s’agit d’un contrat de 156 millions de dollars sur quatre ans, qui débutera en 2025/26. Ce qui signifie que Jalen Brunson fait une croix sur sa « player option » de l’été prochain, mais aussi environ 113 millions de dollars !

En effet, s’il avait attendu un an, il aurait pu parapher un contrat de 269 millions de dollars sur cinq ans. En prolongeant dès cette année, il permet du même coup aux Knicks de faire des économies pour les prochaines intersaisons puisqu’il touchera environ 39 millions de dollars par an, au lieu de 54 !

Il permet aussi, et surtout, aux Knicks d’éviter le désormais fameux « second apron » dans les années à venir.

De quoi permettre au club de continuer à disposer d’un maximum d’options pour manœuvrer afin de viser le titre… que la franchise de « Big Apple » attend désormais depuis 1973.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.