Avec 213 millions de dollars sur cinq ans, OG Anunoby reste aux Knicks

Même s’ils ont récupéré Mikal Bridges pour confirmer leur Villanova Connection, les Knicks voulaient conserver OG Anunoby, récupéré en cours de saison. Et c’est ce qu’ils vont faire via un contrat de 212.5 millions de dollars sur cinq ans ! C’est quasiment le maximum auquel l’ancien ailier des Raptors pouvait prétendre.

L’accord contient une « player option » pour la cinquième saison, et un « trade kicker » en cas de transfert.

New York mise donc à fond sur son noyau, qui est allé jusqu’en demi-finale de conférence, malgré de multiples blessures. Il faut dire qu’avec Jalen Brunson, Julius Randle, Josh Hart, Donte DiVincenzo ou encore Miles McBride, la troupe de Tom Thibodeau a une identité claire, renforcée désormais par OG Anunoby et Mikal Bridges.

Il sera toutefois désormais compliqué pour l’équipe de conserver Isaiah Hartenstein à la « free agency », et il faudra voir ce que l’équipe fera de Mitchell Robinson, qui pourrait être échangé cet été…

En tout cas, cette prolongation de contrat fera d’OG Anunoby le joueur avec le plus gros salaire de l’histoire des Knicks, le signe de sa valeur pour le club, alors qu’il n’a perdu que 3 matchs sur 23 en saison régulière avec New York, sa polyvalence en défense et que son adresse étant précieuses (39.4% de réussite à 3-pts avec les Knicks).

Jusqu’à sa blessure en playoffs, OG Anunoby aura ainsi montré tout ce qu’il pouvait apporter à la troupe de Tom Thibodeau. Notamment au premier tour où le joueur de bientôt 27 ans en a fait voir de toutes les couleurs aux Sixers en défendant aussi bien sur Joel Embiid que sur Tobias Harris.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.