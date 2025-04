Pour six petites secondes, Mikal Bridges maintient en vie sa série

Même si la soirée était globalement sans enjeu dans la conférence Est, certains joueurs, qualifiés en playoffs, tenaient à disputer cette ultime rencontre de saison régulière. Jarrett Allen l’a fait contre Indiana, en jouant 41 secondes, avant de rejoindre le banc. Pourquoi ? Ainsi, il aura joué les 82 rencontres de la saison pour la première fois de sa carrière et c’était un objectif pour lui, annoncé avant le premier match. Pour Mikal Bridges, c’était encore plus important.

On le sait, l’ailier des Knicks, « Iron Man » absolu de la NBA, n’a jamais manqué une rencontre depuis le début de sa carrière. Il ne fallait donc pas rater ce dernier match face aux Nets, même si cela voulait dire rester sur le parquet du Barclays Center quelques instants. « As-tu pris une douche ? », s’est amusé Cameron Payne.

Six secondes, douche comprise ?

Il faut dire que Mikal Bridges est resté sur le parquet six secondes. Juste après l’entre-deux, le joueur de New York a très rapidement fait faute, pour couper le jeu et revenir vers le banc. Sa série est toujours en cours, avec désormais 556 matches disputés d’affilée, sans prendre des minutes aux autres.

« En gros, les Knicks m’ont demandé ce que je voulais faire. C’est vraiment un match pour les jeunes. J’aurais pu jouer un quart-temps, une mi-temps, mais ça aurait retiré du temps de jeu aux jeunes », indique l’ancien de Phoenix. « J’ai beaucoup joué dans les 81 matches précédents, donc je voulais donner une chance aux autres de jouer. »

L’acteur Mikal Bridges a donc fait une très courte apparition, un « cameo », pour maintenir sa série en vie. Certes, les jeunes ont pu se montrer mais on parle beaucoup plus de ces 6 secondes. « Il a gagné le droit de faire ça. Il a bossé dur pour se mettre dans cette position. Il faut le féliciter pour cette série », estime Tom Thibodeau.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.