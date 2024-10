Pour Jarrett Allen, on a mal compris la gravité de sa blessure

« Si tu me mets dans la même position, est-ce que je joue ? Oui. » Ainsi s’était exprimé Marcus Morris en mai dernier pour égratigner son coéquipier de l’époque, Jarrett Allen, estimant que ce dernier aurait pu se faire violence pour revenir plus tôt et aider les Cavs à défier Boston.

Mais le pivot des Cavs, touché aux côtes lors du tour précédent face à Orlando n’est jamais revenu sur les terrains. Quelques mois après cette sortie peu aimable, le joueur de 26 ans assure, lors du « media day », qu’il lui « en faut beaucoup plus » pour être atteint.

« Il y a quelque chose qui me fait toujours rire, c’est qu’on ne comprend jamais à quel point une blessure aux côtes est grave jusqu’à ce qu’elle nous arrive. Je regardais aussi les autres en me disant que ce n’était pas si grave. Cela m’est finalement arrivé et je me suis dit : ‘Bon sang, ça craint’ », rapporte l’intérieur, dont la douleur augmentait à chaque fois qu’il tentait de lever les bras.

Pas possible de bien dormir

Difficile dans ces conditions d’aller à la pêche aux rebonds et de défendre. « Je n’arrivais pas à dormir correctement. Tu te retournes, tu te réveilles avec une douleur sur le côté. C’est une douleur qui reste quoi que tu essaies de faire. Elle n’a finalement disparu que deux semaines après la fin de la saison », poursuit celui qui était parti sur la base de ses meilleurs playoffs en carrière (17 points et 14 rebonds de moyenne).

Avec le recul, Jarrett Allen estime que les commentaires de Marcus Morris ou d’autres sont « compréhensibles » du fait d’une méconnaissance de la gravité de la blessure en question, décrite initialement comme une simple « contusion ». Mais à la fin du mois de mai, la saga Allen a pris une tournure différente lorsque le président de la franchise, Koby Altman, a parlé d’une côte « cassée ».

Cette dénomination aurait-elle permis d’éviter les commentaires désobligeants ?

« Cela a clairement contribué au scepticisme à l’égard de la blessure. Maintenant que c’est sorti, en regardant le scanner, on peut encore voir le morceau d’os qui flotte quelque part dans mon corps, donc c’était vraiment une blessure plus grave que ce que les gens pensaient », assure Jarrett Allen.

Le soutien de Tristan Thompson

Celui-ci n’aura pas chercher d’explication auprès de Marcus Morris actuellement à la recherche d’un club car non conservé par le club de l’Ohio. À l’inverse de Tristan Thompson qui, lui, a vu les événements d’un autre angle.

« J.A. a tenu le fort toute la saison. S’il avait pu jouer, il l’aurait fait. Il a joué un rôle énorme quand Evan (Mobley) et D.G. (Darius Garland) étaient absents. Il a joué comme un All-Star. Il aurait dû être All-Star. C’est un gars dont je n’ai jamais remis en question le désir ou l’envie de jouer », soutient le vétéran dont le coéquipier a obtenu une belle prolongation de contrat cet été.

Le pivot s’est d’ailleurs fixé un objectif pour la saison à venir : disputer les 82 matchs pour la première fois de sa carrière. « Je veux être capable d’aller sur le terrain à chaque match, chaque soir et d’être avec mes coéquipiers. Je veux prouver que je suis à la hauteur. » Et ainsi effacer tout scepticisme.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.