À la place de Jarrett Allen, Marcus Morris assure qu’il aurait pu jouer…

Sale ambiance dans l’Ohio après l’élimination des Cavaliers en demi-finale de conférence face à Boston en cinq manches, après avoir pourtant dû composer sans Donovan Mitchell lors des Game 4 et 5, mais aussi sans leur pivot titulaire Jarrett Allen, touché aux côtes.

En attendant la possible prolongation de Donovan Mitchell, qui peut signer un bail de 200 millions de dollars sur quatre ans cet été, JB Bickerstaff a déjà été contraint de faire ses valises, remercié par le « front office ». Et il y a de fortes chances pour que Marcus Morris l’accompagne, alors que le vétéran de 34 ans qui va redevenir free agent cet été n’a pas vraiment préparé le terrain en vue d’un retour !

Quel état d’esprit pour Jarrett Allen ?

Le frère de Markieff Morris a en effet égratigné l’un des joueurs du noyau dur de l’équipe, Jarrett Allen, estimant que ce dernier aurait pu se faire violence pour revenir un peu plus tôt, afin d’aider ses coéquipiers à défier Boston, qui évoluait en plus avec un déficit au poste 5 en l’absence de Kristaps Porzingis. Il n’en a finalement rien été, et Jarrett Allen, blessé suite au Game 4 du premier tour face à Orlando, n’est jamais revenu sur les terrains.

« Si tu me mets dans la même position, est-ce que je joue ? Oui », a-t-il carrément lancé dans l’émission Run It Back sur FanDuelTV. « Je ne peux pas dire ce que son corps ressentait. Orlando, c’était une série physique, donc je n’ai pas été surpris qu’il ne revienne pas. J’ai été un peu plus surpris par rapport à la série de Boston. Je trouve que Boston n’était pas spécialement physique. C’était plus une question de talent et de gars compétents ».

L’intéressé appréciera certainement, d’autant que des rumeurs avaient déjà fuité sur le fait que Jarrett Allen aurait refusé une infiltration pour pouvoir rejouer en playoffs. De son côté, le président des opérations basket des Cavs, Koby Altman, a donné sa version de l’histoire, à savoir que le pivot titulaire n’était tout simplement pas prêt pour revenir disputer une demi-finale de conférence. « Il a essayé d’y aller, mais c’était impossible de jouer avec ce qu’il ressentait », a-t-il précisé lors de sa conférence de presse de fin de saison.

Mais alors que Cleveland va peut-être devoir faire un choix entre Evan Mobley et Jarrett Allen, ces rumeurs et déclarations n’ont pas de quoi inciter le pivot à s’éterniser dans l’Ohio.