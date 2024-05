Evan Mobley prolongé au maximum par les Cavaliers ?

Trois ans après son arrivée en NBA, et un an avant la fin de son contrat rookie, Evan Mobley sera éligible à une prolongation cet été, entre juillet et octobre. D’après Marc Stein, il devrait bien l’obtenir puisque l’on évoque une re-signature pour le maximum à Cleveland.

Au sortir d’une année compliquée, collectivement mais surtout individuellement, l’intérieur de bientôt 23 ans pourrait se voir offrir plus de 200 millions de dollars sur quatre ans de la part des Cavaliers. C’est beaucoup pour un joueur qui impressionne certes en défense, mais qui peine encore à se développer comme imaginé en attaque.

Néanmoins, comme Evan Mobley est censé représenter l’avenir des Cavs, il paraît difficile d’imaginer son équipe ne pas tout faire pour le garder aux côtés de Darius Garland. D’autant plus avec le flou qui demeure autour de l’avenir de Donovan Mitchell (et/ou Darius Garland) ainsi que de Jarrett Allen.

Jarrett Allen poussé vers la sortie ?

En parlant justement de Jarrett Allen, l’insider Marc Stein rapporte également que son avenir dans l’Ohio pourrait s’inscrire en pointillés. Surtout si Evan Mobley, son partenaire dans la raquette, et Donovan Mitchell sont conservés par les Cavaliers. Ce que laissent d’ailleurs entendre les dernières rumeurs.

Très apprécié de plusieurs dirigeants dans la ligue, le pivot de 26 ans pourrait en tout cas être poussé vers la sortie par les siens, qui n’auraient accessoirement pas apprécié la manière dont il a géré sa blessure aux côtes en playoffs, en refusant une injection pour pouvoir rejouer directement.

Il y a un an, les Pelicans ciblaient Jarrett Allen et, comme Brandon Ingram est annoncé sur le départ, les deux équipes pourraient par exemple s’entendre au sujet d’un transfert de l’intérieur et de l’ailier. Affaire à suivre, donc…

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.