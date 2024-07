Les Cavaliers prolongent déjà Jarrett Allen

Après avoir prolongé au prix fort Donovan Mitchell et Evan Mobley, les Cavaliers assurent l’avenir du dernier membre de leur « Big Three » puisque ESPN annoncé que Jarrett Allen a accepté une prolongation de contrat de 91 millions de dollars sur trois ans. Comme il lui restait encore deux années de contrat à 20 millions de dollars annuels, le voilà lié à Cleveland jusqu’à en 2029 pour un montant global de 131 millions de dollars.

Au regard des contrats distribués depuis deux ans, c’est plutôt une très bonne affaire pour Cleveland puisque Allen est un spécialiste du « double-double », ancien All-Star et des pivots de son profil sont très intéressants. Il sort d’ailleurs de sa meilleure saison en carrière, et cette prolongation met fin aux rumeurs d’un possible départ aux Pelicans où son nom était apparu en coulisses. L’arrivée de Kenny Atkinson sur le banc, qu’il avait connu aux Nets, a peut-être joué un rôle dans cette prolongation.

Ce « Big Three » prolongé, les projecteurs vont se braquer sur Darius Garland. Sera-t-il transféré, ou va-t-il profiter du même type de prolongation ? Pour l’instant, les rumeurs sur son compte ont baissé d’intensité, et les Cavaliers devraient toujours compter sur lui pour attaquer la saison.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.