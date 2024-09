Marcus Morris et Chuma Okeke déjà libérés par les Knicks

Les Knicks et les Wolves ont commencé les préparatifs pour permettre à Karl-Anthony Towns d’arriver à New York et à Julius Randle et Donte DiVincenzo de rejoindre Minnesota. Avec évidemment des conséquences sur le roster des Knicks.

Hier, ce sont donc Marcus Morris et Chuma Okeke qui ont officiellement été priés de faire leurs valises. Les deux joueurs, qui sont des postes 3/4, étaient respectivement signés en contrats « Exhibit 9 » et « Exhibit 10 », et leurs départs vont permettre d’effectuer les « sign-and-trade » nécessaires pour l’échange.

Cela va ainsi permettre aux Knicks de disposer des places suffisantes dans l’effectif pour notamment signer DaQuan Jeffries, afin ensuite de l’envoyer aux Hornets. À noter que les Wolves ont eux coupé Chasson Randle.