Karl-Anthony Towns transféré aux Knicks contre Julius Randle et Donte DiVincenzo !

Coup de tonnerre cette nuit en NBA ! The Athletic a en effet révélé les contours d’un échange de grande envergure entre Karl-Anthony Towns et Julius Randle, puisque le premier est envoyé à New York contre le second, qui prend la direction du Minnesota !

Sur le papier, les Wolves ont frappé fort puisqu’en plus de récupérer Julius Randle, Donte DiVincenzo est inclus dans la transaction, ainsi qu’un premier tour de Draft en prime !

Il faut croire que New York était vraiment enclin à se séparer de Julius Randle, forfait depuis janvier à cause d’une blessure à l’épaule et opéré en avril, et que KAT était la priorité pour le remplacer. Si les deux joueurs peuvent être jugés de niveau équivalent, Karl-Anthony Towns a montré ses facultés d’adaptation en évoluant aux postes 5 puis 4 suite à l’arrivée de Rudy Gobert, et a fait preuve de régularité dans une conférence au niveau plus relevé, tandis que la cote de Julius Randle a visiblement baissé sur le marché, en raison de ses blessures à répétition notamment.

Un tandem Randle-Gobert qui promet !

Là où le deal peut sembler déséquilibré en revanche, c’est par la présence d’un premier tour de Draft et surtout de Donte DiVincenzo dans l’échange, alors que l’arrière sortait d’une campagne de playoffs assez époustouflante avec les Knicks, dans un contexte où il n’est jamais facile de s’imposer. En même temps, c’était sans doute la condition pour pousser Minnesota à accepter.

Les Knicks ont réussi de belles choses sans leur présumé leader et Tom Thibodeau aura le loisir de ré-articuler son cinq majeur autour de l’axe Brunson-Towns auquel viendra se greffer le trio Bridges-Hart-Anunoby. On note d’ailleurs que la Villanova Connection perd l’un de ses membres…

Les Hornets s’incrustent dans l’échange

La suite semble moins évidente pour Minnesota, dont on aurait pu penser que le départ de KAT permettrait de rééquilibrer les forces en présence. On suivra donc avec attention les premières déclarations du côté des Wolves et la façon dont Chris Finch essaiera cette fois d’associer Julis Randle à Rudy Gobert dans la peinture.

A noter qu’il s’agit en fait d’un échange à trois équipes incluant les Hornets, qui reçoivent du cash, une compensation via la Draft et DaQuan Jeffries qui arrive des Knicks.