Karl-Anthony Towns espère continuer l’aventure chez les Wolves

Maintenant que les Wolves sont en vacances, la franchise doit regarder vers l’avenir, avec quelques questions en tête. Il y a notamment la bataille judiciaire entre Glen Taylor et le duo Alex Rodriguez – Marc Lore, mais aussi l’avenir de Karl-Anthony Towns au sein du club. Les deux étant peut-être liés…

Car si l’actuel propriétaire a arrêté le processus de vente, c’est notamment parce qu’il assure que le duo Rodriguez/Lore avait de son côté prévu des coupes budgétaires qui mettaient en danger la compétitivité sportive du club. Dans leurs prévisions, les deux hommes prévoyaient visiblement de repasser sous la « luxury tax » l’an prochain et cela ne pouvait se faire qu’en transférant un de leurs trois « max players ». Anthony Edwards étant intouchable, ça se joue donc entre Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, ce dernier étant sans doute l’option la plus logique.

« Rien n’a changé de mon côté. J’aime cette ville. J’aime cette organisation. J’aime vraiment cette ville. Elle m’a offert ma vie actuelle, à moi et à ma famille »

L’intérieur en était d’ailleurs bien conscient à l’issue du Game 5, expliquant que « cela fait neuf ans que je suis ici et j’aimerais que mon bail s’y poursuive ».

À 28 ans, il est encore sous contrat pour quatre ans puisque sa prolongation de contrat de 221 millions de dollars va démarrer la saison prochaine. Avec donc un salaire de 49.3 millions de dollars en 2024/25.

« Je suis convaincu que je vais pouvoir rester ici, avec mes frères et continuer ce que j’aime faire ici, à la maison », a complété Karl-Anthony Towns. « C’est le plan. Rien n’a changé de mon côté. J’aime cette ville. J’aime cette organisation. J’aime vraiment cette ville. Elle m’a offert ma vie actuelle, à moi et à ma famille ».

Interrogé pour savoir si les propriétaires ont de quoi être convaincu de garder le groupe intact, Karl-Anthony Towns a expliqué que ce n’était pas de sa responsabilité.

« Ce n’est pas à moi de m’en soucier », a-t-il dit, la logique implicite étant que les Wolves pourraient le remplacer par un ailier fort shooteur à moindre coût. « Mon travail consiste à aller sur le terrain tous les jours et à bosser cet été pour continuer à progresser dans mon jeu et ma mentalité, en tant que joueur et en tant que personne. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.