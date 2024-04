Le duo Rodriguez/Lore prévoyait des coupes budgétaires chez les Wolves

Si tout va bien sur le terrain pour les Wolves, c’est une autre histoire en coulisses, où la bataille est engagée entre Glen Taylor, le propriétaire historique, et le duo Alex Rodriguez – Marc Lore.

Depuis plusieurs années, l’ancienne star du baseball et son partenaire avaient commencé à racheter la franchise par morceaux, le dernier devant changer de main le 27 mars. Sauf que les deux hommes ont eu du mal à rassembler le dernier chèque, changeant de financiers en cours de route. Le temps que la NBA valide les nouveaux chiffres, la « deadline » était passée, et Glen Taylor n’a pas voulu la repousser, annulant purement et simplement l’opération !

Adam Silver ne veut pas s’en mêler

Désormais, chaque camp fourbit ses armes, le duo Rodriguez/Lore promettant de se battre jusqu’au bout pour le contrôle du club, comme initialement prévu, en assurant disposer des fonds nécessaires.

Interrogé sur la question, Adam Silver a expliqué que la NBA n’avait pas à se mêler de l’embrouille, les deux camps ayant négocié, dans le contrat initial, une possibilité de médiation en cas d’échec de la vente. La ligue a tout de même demandé à Glen Taylor, Alex Rodriguez et Marc Lore d’éviter de commenter le sujet dans les médias.

Incroyable coïncidence, ESPN a tout de même obtenu les projections financières partagées par Alex Rodriguez et Marc Lore pour la saison prochaine, les deux hommes prévoyant de réduire la masse salariale du club.

Un gros transfert inévitable

Cette saison, les Wolves affichaient ainsi la 3e masse salariale de toute la NBA, avec 198 millions de dollars, derrière les Warriors et les Clippers. L’an prochain, la prolongation d’Anthony Edwards va débuter et avec deux autres joueurs avec des contrats max (Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns), l’équipe pourrait afficher la plus grosse masse salariale de toute la ligue, et donc payer plus de 25 millions de dollars « en luxury tax ».

Dans leurs projections, Alex Rodriguez et Marc Lore prévoyaient pourtant d’être en-dessous de la « luxury tax » et donc au contraire de récupérer 6.5 millions de dollars de la part des équipes qui allaient être au-dessus.

En gros, cela signifie qu’ils prévoyaient d’échanger au moins un de leur « max player » (Karl-Anthony Towns ou Rudy Gobert ?) pour faire des économies. Pour Glen Taylor, cela allait empêcher les Wolves de se mêler à la course au titre. De quoi confirmer les craintes du propriétaire historique sur la volonté et/ou la capacité du duo Rodriguez/Lore à investir pour faire de la franchise une place forte de la NBA… à Minneapolis.