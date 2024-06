Julius Randle répète qu’il veut rester à New York

Julius Randle a eu le droit d’illuminer l’Empire State Building ce vendredi, et il espère le faire encore longtemps.

« Oui, j’ai toujours dit, depuis le début, que j’aimerais être ici à New York et que j’aimerais continuer ce que les gars ont fait pendant les playoffs », explique-t-il au New York Post. « C’était mon objectif personnel – le plus grand objectif personnel et l’objectif de l’équipe dans un sens – quand je suis arrivé ici, d’être capable d’atteindre le point où nous en sommes maintenant, quand il y a une réelle possibilité [de gagner le titre]. »

Mais, victime d’une luxation de l’épaule fin janvier, l’ailier fort a été le grand absent de la deuxième partie de saison de New York. Ce qui l’a forcé à observer l’équipe aller en demi-finale de conférence depuis l’infirmerie…

Toujours indispensable ?

Un superbe parcours, derrière Jalen Brunson, qui interroge d’ailleurs sur son avenir au sein du club. Eligible à une prolongation de contrat de 182 millions de dollars sur quatre ans, Julius Randle est-il indispensable aux Knicks ?

« C’était très dur [de ne pas jouer]. Évidemment, en tant que compétiteur, on veut être sur le terrain. Mais je suis très fier des gars. Je peux commencer par Jalen [Brunson], qui a été extraordinaire. Il a fait preuve d’un incroyable leadership », explique l’ailier fort. « Des gars comme Josh [Hart], Donte [DiVincenzo]. Isaiah, Precious [Achiuwa], Deuce [McBride], tous ces gars qui ont dû assumer un rôle plus important, avoir joué comme ils l’ont fait, c’était absolument incroyable. Et je suis enthousiaste de les aider quand je serai en mesure de rejouer. »

À condition bien sûr qu’il soit toujours présent la saison prochaine dans les environs de l’Empire State Building.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.