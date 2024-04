Julius Randle ne reviendra pas cette saison !

À l’infirmerie depuis le 27 janvier dernier, après s’être luxé l’épaule face à Miami, Julius Randle tentait depuis deux mois de revenir pour les playoffs, avec des Knicks qui pointent actuellement à la cinquième place dans la conférence Est (44 victoires – 31 défaites). En évitant donc de passer sur le billard…

Une ligne si fine qu’elle en est désormais devenue intenable pour l’ailier fort de New York qui ne reviendra pas cette saison, ainsi que l’annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Un coup dur pour les playoffs

Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, qui ont tous fait état d’une instabilité de son épaule, et les possibles risques d’aggraver la blessure s’il rejouait, Julius Randle s’est donc résolu à l’inévitable.

Auteur d’une saison à 24 points, 9 rebonds et 5 passes de moyenne, son absence va évidemment peser lourd dans la balance pour les Knicks en playoffs. En l’occurrence, son équipe est à 15 victoires – 14 défaites depuis qu’il s’est blessé, alors que New York ne sait pas non plus si OG Anunoby, touché au coude, pourra rejouer cette saison.

Seul rayon de soleil sur New York, le retour de Mitchell Robinson pour densifier la raquette, même s’il n’a pas du tout le même profil que Randle.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.