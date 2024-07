Le 11 mars 2020, la NBA plongeait dans le chaos. La saison NBA était interrompue afin d’empêcher que le Covid-19 ne se propage en son sein. L’exercice 2019/20 est donc mis en pause et il ne reprendra que durant l’été, dans un contexte extrêmement particulier : une « bulle ».

La Grande Ligue trouve cette solution en installant les joueurs et les équipes encore en course pour les playoffs dans un campus à Disney World, en Floride. Avec un strict contrôle des entrées et des sorties.

Les matches sont ainsi joués à huis clos, avec un public virtuel (des spectateurs qui sont filmés devant leur écran…), sur un même parquet et après plusieurs semaines de compétition, et de belles choses malgré la situation, ce sont les Lakers et LeBron James qui seront sacrés champions NBA.

C’est cette histoire folle que Disney et ESPN vont raconter dans un documentaire, apprend-on, pour offrir les coulisses de cette expérience.

Sans doute avec les détails de l’organisation et le ressenti des joueurs, qui ont été coupés du monde pendant plusieurs semaines afin de jouer au basket et de finir une saison pas comme les autres. Car entre ennui et éloignement, plus une certaine pression sportive, ce ne fut pas toujours facile à gérer pour eux.