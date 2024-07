Revoilà Killian Hayes, chez les Nets !

Suivi par les Nets depuis plusieurs jours, Killian Hayes s’engage finalement bel et bien avec la franchise new-yorkaise ! The Athletic parle, en l’occurrence, d’un contrat d’un an pour le joueur français. Il semblerait, toutefois, qu’il ne soit pas garanti, car « il aura la possibilité de se battre pour une place dans l’effectif » et cela laisse penser à une simple invitation pour le training camp de septembre.

Toujours est-il que le meneur de bientôt 23 ans se relance après plusieurs mois loin des parquets. Coupé par les Pistons en février dernier, il n’avait depuis pas retrouvé d’équipe malgré l’intérêt des Grizzlies, par exemple. En quatre saisons dans la ligue, il pèse 8.1 points, 5.2 passes, 2.9 rebonds et 1.2 interception de moyenne (mais à seulement 38% au shoot, dont 28% à 3-points…).

Non retenu pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Killian Hayes va maintenant devoir refaire ses preuves et repartir de zéro à Brooklyn, quatre ans après sa Draft (en 7e position). À la mène, les Nets s’appuient en l’état sur Ben Simmons et Dennis Schröder, avec éventuellement Cam Thomas, Shake Milton et Keon Johnson capables de porter la balle.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.