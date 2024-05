Les Pistons s’expliquent sur le renvoi de Killian Hayes

Et dire qu’ils avaient la possibilité de sélectionner Tyrese Haliburton… Les Pistons n’ont pas fini d’entendre cette phrase. Surtout qu’ils viennent de couper Killian Hayes, leur 7e choix de la Draft 2020.

Titulaire à 31 reprises cette saison, le Français se retrouve aujourd’hui sans contrat. Sa maladresse aux tirs (38% en carrière, 28% à 3-points), chronique depuis son arrivée en NBA, n’est pas compensée par sa défense et ses progrès dans la gestion du jeu.

Au lendemain de ce renvoi surprise, le GM Troy Weaver s’est expliqué sur cette décision. « Il est grand, c’est un défenseur polyvalent, il peut diriger le jeu… Mais cela n’a pas fonctionné à cause de son tir. Il n’a jamais réussi à shooter » constate le dirigeant de Detroit. « Il peut vraiment défendre et nous avons vu ses capacités de meneur de jeu, mais quand on est un arrière en NBA, il faut mettre ses tirs. Plus vous êtes loin du panier, plus il faut être doué. Plus on est proche du panier, moins c’est nécessaire. Quand on est un arrière, il faut mettre ses tirs ».

Seule l’adresse aux tirs permet de devenir un très bon joueur

Troy Weaver assure qu’il a toujours soutenu le Français, mais que cette carence dans l’adresse extérieure est un obstacle qui l’empêche de franchir un cap. Contrairement à certains coéquipiers.

« J’en ai parlé à Killian à maintes reprises, de ce sujet d’améliorer son tir. C’est au final la raison pour laquelle il n’est pas devenu un joueur aussi performant qu’il aurait dû l’être » poursuit le dirigeant. « Il a toutes les qualités d’un bon joueur, mais quand vous êtes un arrière, le tir est primordial et les autres gars s’améliorent. Comme nous le voyons chez nous avec (Marcus) Sasser. Les tirs sont là, ils arrivent. Quand on regarde la trajectoire de n’importe quel arrière en NBA, c’est la progression aux tirs qui le propulse pour devenir un très bon joueur ».