Les Bleus vont poursuivre leur préparation en vue des Jeux olympiques de Paris à 17, et non 19 joueurs. Appelés, Ousmane Dieng (Thunder) et Killian Hayes ne poursuivent pas l’aventure a annoncé l’Equipe de France ce mercredi. Le groupe débute son stage à Rouen à effectif plus réduit, avant même le premier match amical.

Sans club après avoir été coupé par les Pistons avant la « trade deadline », Killian Hayes paie la concurrence au poste de meneur, alors qu’Andrew Albicy, Théo Malédon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel ou encore Nando De Colo figurent dans l’effectif. Ousmane Dieng (4 points, 1.5 rebonds en 11 minutes de moyenne, 33 matchs joués) espérait pour sa part surfer sur sa belle fin de saison, qui l’a vu devenir champion de G-League avec l’équipe de développement d’OKC, et d’être élu MVP de la finale, pour fêter sa première sélection.

Mais le staff des Bleus n’a même pas attendu les premiers entraînements complets avant de les écarter de la préparation pour les JO, les joueurs sous contrat NBA ne pouvant s’entraîner avec opposition qu’à partir de demain.

Vincent Collet devra délivrer sa sélection définitive le 6 juillet maximum, avec d’ici là une rencontre face à la Turquie le 3 juillet prochain. Les Bleus affronteront ensuite l’Allemagne (6 juillet à Cologne, puis 8 juillet à Montpellier), la Serbie (12 juillet à Lyon), le Canada (19 juillet à Orléans), et l’Australie (21 juillet à Orléans).

La liste des 17 joueurs encore en course pour Paris

Meneurs : Andrew Albicy – Théo Maledon – Frank Ntilikina – Matthew Strazel

Extérieurs : Nicolas Batum – Isaïa Cordinier – Bilal Coulibaly – Nando De Colo – Evan Fournier – Nadir Hifi – Elie Okobo

Intérieurs : Rudy Gobert – Jaylen Hoard – Mathias Lessort – Vincent Poirier – Victor Wembanyama – Guerschon Yabusele