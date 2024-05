Ousmane Dieng ne retient que le positif de sa saison

Pré-sélectionné par Vincent Collet pour les Jeux olympiques de Paris, Ousmane Dieng ne reviendra pas en France avec deux bagues. Champion de G-League et MVP des Finals, l’ailier du Thunder a vu son parcours s’arrêter en demi-finale de conférence en NBA. Même s’il n’a joué que sept minutes dans trois bouts de match de playoffs, il ne retient que le positif de cette saison.

« Pour moi, c’est un ensemble » répond-il à propos de ce qu’il retient de cette saison. « C’est un processus à prendre dans sa globalité, et c’était une super expérience. Les playoffs avec le Thunder était une super expérience, car c’étaient mes premiers. Les playoffs de G-League aussi, avec le titre bien sûr, mais aussi le fait de jouer des matches importants. »

Un gros travail sur sa mécanique de tir

Sur le plan individuel, Ousmane Dieng assure qu’il a progressé cette saison. « Je suis un bien meilleur joueur par rapport aux débuts de saison. Surtout les deux derniers mois où je pense avoir gravi des échelons. Les playoffs en G-League m’ont vraiment fait progresser, dans mon jeu, mais aussi dans le fait de gagner des matches serrés » répète le Français, avant d’évoquer son travail avec Chip Engelland, le célèbre spécialiste du shoot : « La première année était difficile car il fallait changer ma gestuelle, et je ne me sentais pas à l’aise. Mais nous avons vraiment travaillé, et sur les trois derniers mois, je me sens mieux. Je vais continuer dans cette voie, et désormais mon coude est davantage droit, et je n’utilise plus ma main gauche. »

Travailler son tir sera sa priorité de l’été, mais avant cela, il va essayer d’accrocher l’une des douze places pour aller aux Jeux olympiques. « J’ai hâte d’y être. C’est dans trois semaines, un mois… Je veux jouer les Jeux olympiques, je veux jouer en France » répond-il à propos de sa pré-sélection. « Ce serait génial d’y participer et je vais faire le maximum pour y être ».

Même s’il n’est pas à l’abri d’un échange, Ousmane Dieng est plutôt tranquille pour l’été à venir puisque ses dirigeants avaient activé sa troisième année de contrat en début de saison. Sous contrat, et il touchera cinq millions de dollars en 2024/25.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 5.0 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.6 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 Total 72 13 42.1 28.0 74.4 0.4 1.8 2.2 1.2 0.9 0.3 0.6 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.