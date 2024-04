Ousmane Dieng (MVP des Finals) et Olivier Sarr sont champions de G-League !

Après Sekou Doumbouya en 2023, c’est au tour d’Ousmane Dieng et Oliver Sarr de décrocher le titre de champion de G-League. Avec le Blue, les deux Français sont parvenus à renverser le cours de la finale, et s’imposer dans dans la belle face aux Maine Celtics. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation (117-100) et le duo Dieng-Sarr a brillé avec 25 points à 5 sur 6 à 3-points et 6 rebonds pour le premier, et 10 points et 13 rebonds pour le second. Avec ses 17.3 points et 5.3 passes sur la série, Dieng est élu MVP des Finals !

Le duo Dieng-Sarr peut réaliser le doublé !

Ousmane Dieng et Olivier Sarr vont désormais retrouver l’effectif du Thunder pour attaquer les playoffs comme tête de série numéro 1 à l’Ouest. C’est le premier titre de l’histoire du OKC Blue, arrivé à Oklahoma City en 2014. La franchise avait déjà remporté le titre en 2025 et 2005 lorsqu’elle était localisée à Asheville en Caroline Nord, et que la G-League s’appelait la D-League.

Du côté des Celtics, le plus en vue est le meneur JD Davison avec 22 points et 10 passes.