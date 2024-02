Les Pistons virent Killian Hayes !!!

Incapables de l’échanger, les Pistons ont carrément décidé de couper Killian Hayes ! Même s’il n’entrait plus dans les plans de Monty Williams, c’est une immense surprise puisque le Français avait été drafté en 7e position. C’est très rare qu’un « lottery pick » soit viré avant la fin de son contrat rookie.

Ce qui surprend, c’est que les Pistons venaient de se séparer de Monte Morris, transféré aux Wolves, et le Français avait un concurrent de moins dans les pattes. Depuis son arrivée en NBA, Killian Hayes tournait à 8.1 points, 5.2 passes et 1.2 interception de moyenne. Sur cette période, il était le meilleur passeur et intercepteur des Pistons.

Un rebond aux Spurs ?

Malgré ça, les dirigeants de Detroit, très actifs ces dernières heures, ont préféré s’en séparer, et Killian Hayes se retrouve donc « free agent ». Dans 48 heures, les 29 autres franchises auront la possibilité de le signer pour le minimum. Et s’il rejoignait Victor Wembanyama aux Spurs, où il y a un manque à la mène…

Ironie de la situation, Killian Hayes est viré au moment même où Evan Fournier arrive à Detroit… Mais rien ne dit que les Pistons vont conserver Evan Fournier, d’autant qu’ils viennent aussi de couper Joe Harris et Danuel House Jr, avant même qu’il n’arrive de Philadelphie.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.