Les Pistons se séparent de Joe Harris

Très actifs depuis 24 heures, les Pistons ont un trop plein de joueurs, et The Athletic annonce qu’ils ont décidé de se séparer de Joe Harris. L’ancien shooteur des Nets n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, et il n’a joué que 25 rencontres pour 2.5 points de moyenne…

Récupéré l’été dernier contre deux seconds tours de Draft, Joe Harris n’a jamais eu sa chance à Detroit, et Monty Williams se contentait de vanter ses qualités de « mentor » pour les jeunes.

Désormais free agent, et donc disponible sur le marché des « buyout », il aura beaucoup de mal à trouver un contrat pour finir la saison. Et à 32 ans, ce n’est pas du tout certain qu’on le revoie un jour en NBA.

Joe Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CLE 51 10 40.0 36.9 60.0 0.1 0.7 0.8 0.5 1.2 0.1 0.5 0.0 2.7 2015-16 CLE 5 3 25.0 25.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 2016-17 BRK 52 22 42.5 38.5 71.4 0.3 2.5 2.8 1.0 2.3 0.6 1.1 0.2 8.2 2017-18 BRK 78 25 49.1 41.9 82.7 0.7 2.7 3.3 1.6 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2018-19 BRK 76 30 50.0 47.4 82.7 0.7 3.1 3.8 2.4 2.4 0.5 1.6 0.2 13.7 2019-20 BRK 69 31 48.6 42.4 71.9 0.9 3.4 4.3 2.1 2.3 0.6 1.5 0.3 14.5 2020-21 BRK 69 31 50.5 47.5 77.8 0.6 3.0 3.6 1.9 2.0 0.7 0.9 0.2 14.1 2021-22 BRK 14 30 45.2 46.6 83.3 0.4 3.6 4.0 1.0 2.2 0.5 1.1 0.1 11.3 2022-23 BRK 74 21 45.7 42.6 64.3 0.3 1.9 2.2 1.4 1.9 0.5 0.6 0.2 7.6 2023-24 DET 16 11 35.9 33.3 50.0 0.2 0.6 0.8 0.6 1.2 0.2 0.3 0.1 2.4 Total 504 24 47.9 43.6 77.1 0.5 2.5 3.0 1.6 2.0 0.5 1.0 0.2 10.3

