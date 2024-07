Jordan Clarkson n’attire pas les foules

Jordan Clarkson est mal parti pour animer la (très calme) « free agency » du Jazz. Selon Salt Lake Tribune, l’arrière basé dans l’Utah n’a, jusqu’ici, attiré l’attention d’aucune autre franchise NBA.

Un manque d’intérêt qui peut surprendre tant le 6e homme de l’année 2021 reste une valeur sûre en sortie de banc.

Après une saison 2022/23 comme titulaire, avec près de 21 points de moyenne, le leader des Philippines, une sélection dont il a été écarté cet été, a ainsi encore tourné à 17 points de moyenne la saison passée, tout en signant le premier triple-double du Jazz depuis 2008.

On retiendra surtout ses 5 passes décisives chaque soir, près du double de sa moyenne depuis le début de sa carrière. Bémol : avec 41.3% de réussite aux tirs, dont seulement 29.4% à 3-points, il n’avait jamais été autant maladroit depuis ses débuts dans la grande ligue, en 2014.

Un bon rapport qualité/prix

Voilà qui expliquerait le manque d’intérêt pour ce scoreur dont le salaire reste convenable par rapport aux prix du marché actuel. L’arrière doit toucher 14 millions de dollars la saison prochaine, et la même somme l’année d’après.

Mais au sein d’une équipe d’Utah en pleine reconstruction, son contrat pourrait être utilisé dans un transfert par Danny Ainge. « Demain est un autre jour, je n’essaie pas vraiment de me projeter dans l’avenir. Mais j’aime cette franchise, cet État, cette ville. J’aime jouer pour cette équipe, (Will Hardy) et tout le monde. Si c’est la dernière, c’est comme ça », formulait-il lors de son interview de fin de saison.

On rappelle que pour la deuxième saison consécutive, l’équipe de Salt Lake City a choisi de donner la priorité aux jeunes joueurs plutôt qu’aux vétérans. Jordan Clarkson n’a ainsi joué qu’un seul des 17 derniers matchs du Jazz, en raison d’une blessure à l’aine qui l’a quelque peu gêné, mais qu’il aurait sans doute pu surmonter.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 Total 716 28 43.8 33.5 83.2 0.9 2.5 3.4 2.9 1.7 0.8 1.9 0.2 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.