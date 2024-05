Jordan Clarkson a-t-il joué son dernier match avec le Jazz ?

Il est déjà le joueur le plus âgé et expérimenté. Jordan Clarkson, 31 ans, est également le joueur avec le plus d’ancienneté dans l’Utah, le seul à avoir évolué avec la paire Donovan Mitchell – Rudy Gobert par exemple. Autrement dit, l’arrière scoreur fait partie des murs dans l’Utah.

Mais jusqu’à quand ? Le natif de Tampa a eu beau prolonger son contrat jusqu’à 2026 lors de la dernière intersaison, il n’est pas certain de rester sur place.

« Demain est un autre jour, je n’essaie pas vraiment de me projeter dans l’avenir. Mais j’aime cette franchise, cet État, cette ville. J’aime jouer pour cette équipe, (Will Hardy) et tout le monde. Si c’est la dernière, c’est comme ça », formulait-il lors de son interview de fin de saison.

Il n’a quasiment pas joué sur la fin

Son incertitude est liée à la stratégie adoptée par le Jazz. Pour la deuxième saison consécutive, l’équipe de Salt Lake City a choisi de donner la priorité aux jeunes joueurs plutôt qu’aux vétérans.

Jordan Clarkson n’a joué qu’un seul des 17 derniers matchs du Jazz, en raison d’une blessure à l’aine qui l’a quelque peu gêné, mais qu’il aurait peut-être pu surmonter.

Sans son cadre, le Jazz a plongé un peu plus avec seulement trois victoires sur cette séquence de matchs. « On voulait gagner des matchs, se montrer compétitifs, on n’a pas du tout atteint cet objectif », regrettait celui dont l’équipe occupait encore la 10e place à l’Ouest fin janvier avec un bilan équilibré.

Avec sa 12e place finale, à 15 victoires du « play-in », le Jazz va-t-il être tenté de rajeunir encore plus son effectif durant l’intersaison ? Quitte à sacrifier son 6e homme ? Un scénario pas impossible quand on sait que son salaire l’an prochain va chuter à 14 millions de dollars, contre un peu moins de 24 millions cette saison. Ce qui est susceptible de faciliter un transfert.

Record à la passe

Gros bémol toutefois : s’il a encore tourné à plus de 17 points de moyenne, il l’a fait avec ses pires pourcentages de réussite en carrière (41% dont 29% de loin). Dans le même temps, il a tout de même bouclé sa meilleure saison en carrière à la passe (5), et s’est fait remarquer en signant le premier triple-double du Jazz depuis 2008.

Une évolution statistique due à la volonté de Will Hardy de l’impliquer davantage dans la création du jeu. Son coach aimerait d’ailleurs qu’il continue à développer cet aspect de son jeu.

« Je pense que mon héritage, c’est d’avoir montré de l’amour, d’avoir accueilli les gens, et puis de sortir du banc et de gagner le titre de 6e homme de l’année », notait par ailleurs Jordan Clarkson. L’arrière de 31 ans ne serait d’ailleurs pas défavorable à l’idée de remporter un deuxième trophée du genre. Sans oublier d’aller se mêler à la course au titre. A priori, ce ne sera pas avec le Jazz.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 Total 716 28 43.8 33.5 83.2 0.9 2.5 3.4 2.9 1.7 0.8 1.9 0.2 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.