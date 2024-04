Le MVP de la nuit | Jordan Clarkson dans l’histoire du Jazz

Même si l’adjectif est galvaudé en NBA, on peut tout de même parler de performance « historique » pour Jordan Clarkson. Déjà à titre personnel puisque le 6e homme du Jazz a signé cette nuit son premier triple-double en carrière avec 20 points, 11 passes et 10 rebonds face aux Mavericks ! Historique aussi sur le plan collectif puisque c’est le premier triple-double d’un joueur du Jazz depuis le 13 février 2008, et il s’agissait de Carlos Boozer !

« C’est une petite ligne sympathique à mettre sur mon palmarès » a réagi l’ancien arrière des Lakers et des Cavaliers. « Mais jusqu’au dernier rebond, j’étais un peu nerveux ».

Un temps-mort pour célébrer sa performance

À deux minutes de la fin, et après plusieurs échecs, Jordan Clarkson va arracher ce fameux 10e rebond, synonyme de triple-double. Il va garder la balle en main, demander un temps-mort, et provoquer une standing ovation !

Il faut dire que les fans du Jazz attendaient ça depuis quasiment 16 ans. C’est une stat incroyable quand on sait que le triple-double est devenu une performance quasi quotidienne depuis quelques années. La saison passée, la NBA a vécu sa 7e saison de suite avec au moins 100 triple-double !

« Jordan s’est adapté à un nouveau rôle et il essaie vraiment d’élargir son champ d’action pour contribuer à la victoire », explique Will Hardy, l’entraîneur du Jazz. « Il ne s’agit pas seulement de marquer des points. S’il avait fallu citer quelqu’un de notre équipe pour mettre fin à la série, j’aurais choisi Jordan ».

Une première pour un remplaçant du Jazz depuis 1983 !

On précise tout de même que c’est en saison régulière puisqu’en 2018, Ricky Rubio avait brisé cette disette en playoffs. Mais la NBA ne tient pas compte des performances en playoffs pour le comptage des statistiques, qu’il s’agisse des triple-double, ou tout simplement des points et des passes.

Enfin, c’est aussi historique car Jordan Clarkson a réalisé son exploit en sortie de banc ! C’est évidemment rare de manière générale, mais ça l’est encore plus à Utah puisque cela n’avait pas été réalisé depuis 1983, et il s’agissait de Mark Eaton avec 12 points, 14 rebonds et 12 contres.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 Total 716 28 43.8 33.5 83.2 0.9 2.5 3.4 2.9 1.7 0.8 1.9 0.2 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.