Déchaîné, Jordan Clarkson gâche le grand retour de Kyrie Irving

Absent depuis 12 rencontres, Kyrie Irving ne pouvait imaginer pire reprise puisque les Mavericks s’inclinent de 37 points (127-90) sur le parquet du Jazz ! Une victoire quasi historique pour la franchise puisque Jordan Clarkson a signé le premier triple-double de l’équipe depuis… 2008 !

Après un festival en début de match de Simone Fontecchio, c’est le duo Clarkson-Kessler qui crée le premier break en fin de premier quart-temps. Les deux remplaçants se trouvent sur alley-oop, même de façon chanceuse, et Utah signe un 21-9 pour prendre le large (37-26). Quant à Kyrie Irving, après avoir inscrit le premier panier de la rencontre sur un drive musclé, il a disparu des radars…

Avec un Jordan Clarkson déchaîné, le Jazz gère son avance d’une dizaine de points, et se permet même de faire le spectacle comme sur cette passe derrière la tête de ce même Clarkson pour le dunk de Kris Dunn (47-33). Côté Dallas, Luka Doncic profite des bons décalages de Dante Exum pour frapper de loin, et ramener les Mavericks dans le match. Mais Utah a de la marge, et c’est Simone Fontecchio qui renvoie tout le monde aux vestiaires (62-55).

Jordan Clarkson fait le show

À la reprise, on apprend que Dante Exum ne reviendra pas, touché au talon, mais le duo Doncic-Lively s’amuse dans la défense, et Dallas recolle encore davantage au score (70-67). Cela a pour conséquence de réveiller le Jazz, qui répond par un 7-0. Lauri Markkanen et Jordan Clarkson font le spectacle avec cette nouvelle passe derrière la tête du 6e homme du Jazz. Les joueurs de Will Hardy terminent le quart-temps sur un 12-4 pour s’échapper à nouveau (93-79).

Cette fois, Dallas ne reviendra pas, et le Jazz assomme les coéquipiers de Luka Doncic sur un 16-0 pour faire passer l’écart à +26 (110-84) !

Toujours déchaîné, Clarkson s’en va chercher son premier triple-double en carrière, et Utah s’impose 127-90. Comme les Bulls à l’Est, le Jazz revient lentement, mais sûrement, vers les places qualificatives pour le « play-in ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un triple-double très rare. Dans l’histoire, le Jazz est l’équipe qui signe le moins de « triple-double », et le dernier datait de 2008, et il était signé Carlos Boozer. Seize ans plus tard, Jordan Clarkson compile 20 points, 11 passes et 10 rebonds en sortie de banc. C’est son premier triple-double en carrière et le premier d’un remplaçant du Jazz depuis 1983 !

– Une vraie vengeance. Si le Jazz n’a pas lâché le pied de l’accélérateur, c’est parce que les joueurs de Will Hardy avaient en travers de la gorge une défaite de 50 points face à ces mêmes Mavericks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.