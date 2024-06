Jordan Clarkson écarté de la sélection philippine

Les Philippines à l’assaut des Jeux olympiques sans leur star. La sélection asiatique a en effet décidé de se passer de Jordan Clarkson pour disputer son tournoi de qualification olympique cette année.

En février dernier, en amont des qualifications pour la Coupe d’Asie 2025, le sélectionneur de « Gilas Pilipinas », Tim Cone, assurait que l’équipe nationale philippine misait sur la continuité, en s’appuyant sur le groupe mobilisé dans ce cadre. D’où cette décision de ne pas inclure l’arrière remplaçant du Jazz.

« Ce tournoi (qualificatif pour la Coupe d’Asie 2025) est une préparation pour le prochain. On construit les automatismes, notre style de jeu, notre philosophie et on essaye d’obtenir l’adhésion des joueurs », affichait le technicien dont l’approche semble être soutenue par la fédération locale.

« Le programme de Coach Tim est que nous avons toujours le même effectif. Les périodes d’entraînement plus courtes vont s’accumuler et les joueurs vont créer une cohésion. Par le passé, cela a été difficile pour nous. Grâce à ces périodes d’entraînement plus courtes, il est plus facile pour les joueurs de s’engager », juge la directrice exécutive du programme, Erika Dy.

Une majorité de joueurs locaux

La sélection tentera donc de se qualifier pour Paris avec un groupe de 12 joueurs, parmi lesquels 8 évoluent dans le championnat local. Et elle devra donc trouver d’autres ressources sur le plan offensif.

Lors de la dernière Coupe du monde, Jordan Clarkson avait terminé deuxième meilleur marqueur de la compétition, derrière Luka Doncic, avec 26 points de moyenne. L’arrière, qui prenait environ le tiers des tirs de son équipe (41% de réussite), en était également le premier créateur.

On rappelle que les Philippines, seulement 24e de leur Coupe du monde, disputent leur TQO à Riga, dans la poule de la Lettonie et la Géorgie. Dans l’autre poule, on compte le Brésil, le Monténégro et le Cameroun.