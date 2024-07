Team USA – Espagne aux JO 2008, le plus grand match de l’histoire ?

Et si le plus grand match de basket de tous les temps avait eu lieu le 24 août 2008 ? La question mérite d’être posée quand on revoit les images de la rencontre de légende entre l’Espagne et Team USA. Face à face, la meilleure équipe européenne de l’époque et une « Redeem Team » qui veut laver l’affront subi quatre ans plus tôt à Athènes.

Les ingrédients sont incroyables : une équipe américaine bourrée de stars (Kobe, LeBron, Wade…) ; une Espagne d’une qualité folle avec les leaders de sa génération dorée (Gasol, Fernandez, Navarro…) ; du suspense ; des gros shoots…

On se replonge dans ce moment d’histoires des Jeux Olympiques avec Histoire(s) de Basket.

L’épisode – USA-Espagne 2008, le plus grand match de l’histoire ?

