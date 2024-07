Jayson Tatum concède qu’il n’a pas assez défendu Jaylen Brown publiquement

En plus d’offrir un 18e titre record à la franchise, et une visite à domicile pour la légende Bob Cousy, le trophée remporté par les Celtics vient récompenser les efforts et la patience du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown.

Malgré les bonnes performances en playoffs, sans titre certes, au fil des années, les doutes étaient nombreux. Étaient-ils complémentaires et capables de porter Boston, voire de s’effacer si l’un brillait plus que l’autre ?

La franchise du Massachusetts n’a pas toujours cru à 100% à ce duo puisqu’un transfert de Jaylen Brown semblait possible. Notamment en 2022, quand Kevin Durant voulait partir de Brooklyn. Les Celtics avaient alors proposé la meilleure offre aux Nets, dans laquelle se trouvait le MVP des Finals 2024.

« Je lui ai toujours dit que j’aurais dû, peut-être, faire mieux pour donner mon avis publiquement. Il sait que j’ai toujours voulu qu’il soit ici », raconte Jayson Tatum. « Je lui ai toujours dit que je n’avais rien à voir avec les discussions de transfert. Je n’ai jamais été voir Brad Stevens ou un joueur pour dire que je voulais untel ou que je voulais que tel joueur parte. Je fais mon travail et je joue au basket. Quand je regarde en arrière, je n’étais pas conscient que ça pouvait toucher les gens, car je n’ai pas connu cette situation. Sans doute que j’aurais pu faire mieux publiquement en disant que je ne voulais personne d’autre que Jaylen Brown. Mais je suis resté loin de ça. »

« On a appris à coexister »

Deux ans après, Jayson Tatum est content de voir son coéquipier être dans la lumière. Pendant des années, c’est lui qui a accumulé les honneurs, parfois au détriment de son coéquipier.

« Je sais qu’il était heureux pour moi », se souvient-il notamment, quand il a été All-Star en 2020 devant Jaylen Brown. « Je suis véritablement heureux pour lui maintenant. Il a manqué quelques honneurs, que ce soit au All-Star Game ou dans les équipes All-NBA. J’ai l’impression qu’il a, au fond, compensé certains des défauts pour lesquels les gens n’avaient pas voté pour lui. Je suis heureux qu’il ait gagné ce trophée. »

Tout ceci semble être de l’histoire ancienne. Les deux stars de Boston ont été prolongées sur le long terme et le titre face aux Mavericks confirme qu’elles peuvent briller et gagner ensemble.

« On a compris qu’on avait besoin l’un de l’autre. On a appris à coexister. On sait qu’on a besoin d’être à notre meilleur niveau pour que les choses fonctionnent », conclut ainsi Jayson Tatum.