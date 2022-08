Les Celtics avaient fait la meilleure offre pour Kevin Durant…

Parce qu’aucune franchise n’était disposée à exploser son effectif pour récupérer son astronomique contrat de 198 millions sur quatre ans, Kevin Durant a mis de côté ses envies de départ, et il portera toujours le maillot des Nets à la rentrée. Ni les Suns, ni le Heat n’ont véritablement fait d’offres, et selon The Athletic, la meilleure offre sur la table provenait de Boston.

Le « package » était connu : Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour de Draft. Les Nets voulaient Marcus Smart à la place de White, et les discussions n’ont pas été plus loin.

Hormis cette offre, rien d’autre. Toujours selon nos confrères, l’ultimatum posé par Durant n’était qu’un moyen de faire bouger les lignes, mais ça n’a pas pris. Peut-être même que cela a effrayé certaines équipes. Au final, Brooklyn sort grand gagnant de ce bras de fer : Kyrie Irving et Kevin Durant sont toujours là, et l’effectif peut se mêler à la course au titre.

Reste à savoir dans quel état d’esprit ils seront sur le terrain…