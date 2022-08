Kevin Durant pose un ultimatum au propriétaire des Nets : ce sera le duo Nash/Marks ou lui !

Il y a un peu plus d’un mois, Kevin Durant surprenait tout son monde en demandant à quitter les Nets. Problème : compte tenu de son statut de superstar et de son contrat (il lui reste quatre ans à honorer, à hauteur d’environ 200 millions de dollars, sa prolongation de contrat n’ayant même pas commencé), la franchise new-yorkaise ne compte évidemment pas le brader et aucune piste vraiment sérieuse n’a été trouvée depuis.

Ainsi, ce week-end à Londres, le MVP 2014 rencontrait le propriétaire du club, Joe Tsai, pour faire le point sur la situation et, selon The Athletic, ce qui en est ressorti est très clair : Brooklyn va tout simplement devoir choisir entre son ailier All-Star et son duo Steve Nash — Sean Marks, respectivement coach et GM de l’équipe.

Sans ça, Kevin Durant continuera de camper sur ses positions et de faire le forcing pour quitter les Nets, qu’il a rejoint en 2019, car il n’a pas confiance en ses dirigeants. Ailleurs dans la ligue, on se demande même si « KD » ne pourrait pas en venir à zapper le « training camp », si la situation ne se débloquait pas d’ici-là…