En échange de Kevin Durant, les Nets veulent Marcus Smart et Jaylen Brown

Trois semaines après avoir fait part de ses envies de départ, Kevin Durant est toujours à Brooklyn, et les pistes qui le menaient à Phoenix ou Miami sont au point mort. En revanche, ESPN révèle qu’une troisième piste est activée, et elle mène à… Boston ! Finalistes NBA, les Celtics ont déjà réussi leur recrutement avec les venues de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari, mais nos confrères rapportent que des discussions seraient en cours.

Rien d’imminent, mais la perspective d’inclure Jaylen Brown dans l’échange pourrait sérieusement faire réfléchir les Nets. ESPN parle même de contacts réguliers entre les deux formations.

Une première offre refusée

Selon The Athletic, les Celtics ont ainsi proposé une offre comprenant Brown, Derrick White et un premier tour de Draft. Une proposition rejetée par les Nets. Nos confrères rapportent que Brooklyn souhaite effectivement Brown, mais aussi Marcus Smart, plusieurs premiers tours de Draft, voire un joueur de rotation supplémentaire.

Les Celtics n’ont pas donné suite, mais la porte n’est pas fermée. On imagine mal Boston se séparer de Marcus Smart et Jaylen Brown, le backcourt titulaire, même si la venue de Malcolm Brogdon apparaît aujourd’hui comme une solution de repli en cas de transfert du défenseur de l’année, tandis que Kevin Durant apportera forcément une grosse plus-value sur les extérieurs.

Côté Brooklyn, si on tient vraiment à recruter Marcus Smart, c’est le signe que Kyrie Irving va bel et bien partir dans la foulée de Kevin Durant, et sur le papier, un duo Smart-Simmons n’aurait aucun équivalent sur le plan défensif. En revanche, l’adresse longue distance serait un souci.