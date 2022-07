Marcus Smart s’enflamme pour les venues de Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari

L’année a failli être parfaite pour Marcus Smart puisqu’il est devenu titulaire aux Celtics, mais aussi le meilleur défenseur de la NBA, avant finalement d’échouer en finale NBA. Mais le « pitbull » de Boston pense déjà à la saison prochaine, et il est persuadé que le recrutement de cet été va faire la différence.

« On était si proche… » soupire-t-il. « Mais on pense vraiment que Malcolm va très bien coller, et Gallo va nous aider à franchir ce cap. J’adore ça ! On a deux joueurs d’expérience qui peuvent jouer ensemble, qui peuvent changer les rotations et aider l’équipe de bien des manières. Je pense que ça va coller parfaitement. Personne n’aura toute la pression de la gestion de l’équipe, et on va la gérer ensemble. »

Même si les Celtics se sont séparés de plusieurs joueurs pour récupérer Brogdon, Smart estime que l’effectif est suffisant pour décrocher le titre.

« Je pense que tout le monde peut toujours avoir plus de joueurs. Un effectif plus riche est utile » concède Smart. « Il est certain que pour nous, une jeune équipe, qui a atteint ce niveau pour la première fois, nous avons besoin de plus de profondeur. La possibilité d’avoir plus d’options est toujours une bonne chose. Nous sommes enthousiastes, et tout ce qui pourra nous aider à atteindre notre objectif, nous le prenons. »

Une aide qui porte donc les noms de Brogdon et de Gallinari. Ils renforcent un banc où l’on trouvera toujours Grant Williams, Payton Pritchard et Derrick White. Une rotation à 10 joueurs assez rare en NBA.

« Nous avons récupéré deux joueurs talentueux » conclut Smart. « Deux très bons joueurs qui se sont bien installés dans cette ligue à leur manière, en faisant ce qu’ils savent fait. Bien sûr, on sait ce que apporte Malcolm, nous savons ce que Gallo apporte. Et c’est tout simplement excitant d’ajouter ces gars-là. Personnellement, je suis très heureux, et j’ai hâte d’entrer dans la salle avec eux, de m’entraîner avec eux. »